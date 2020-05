Egy járvány és a vele együtt járó karanténos időszak sokakat megviselhet, és épp ezzel kapcsolatban kutatnak most lehetséges új hatások, illetve válaszok után egy magyarok részvételével (is) zajló nemzetközi felmérésben. A felhívást a COH-FIT (The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times) magyar oldala tette közzé. A kutatás célja a koronavírus-járvány testi és lelki hatásainak a felmérése, valamint a kapott válaszok alapján hatékony intervenciók, segítség kialakítása.

A vizsgálat magyarországi részét Bitter István, Czobor Pál és Unoka Zsolt vezetik. Ők mindannyian a Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tanszékének munkatársai.

Az ide kattintva elérhető kérdőív (amelyet az oldal legalján talál) kitöltése teljesen anonim módon zajlik, és nagyjából 30 percet vesz igénybe. A kutatók szerint a vizsgálat eredményei segíthetnek a járvány káros következményeinek csökkentésében és a jövőbeni hasonló helyzetek esetében az ilyen következmények megelőzésében.

“Minél több résztvevő segít a válaszaival, annál jobban tudunk felkészülni a járvány testi és lelki egészségre gyakorolt káros hatásainak megelőzésére, leküzdésére” – írták a kérdőív készítői.

A vizsgálatot és annak terjesztését az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja is kutatást végez a napokban, ők arra kíváncsiak, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait.

