Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","shortLead":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","id":"20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15292e22-ead5-4ceb-8840-460a1163ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","timestamp":"2020. május. 03. 18:08","title":"Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","shortLead":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","id":"20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e7df0-6dd3-4d48-9153-77abab31308a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. május. 03. 18:51","title":"Remélik a britek, hogy tetőzött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki a Rentingo.com adataiból.","shortLead":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki...","id":"20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d817e73-80dc-45f2-91a4-f997455e475d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Zuhannak az albérleti díjak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","id":"20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b240c81-2d40-43c9-8f11-7bb7a9bb8244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","timestamp":"2020. május. 03. 06:41","title":"Méregdrága pajtalelet: alig használt 60 éves Mercedes 300 SL bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján zajlik az idei érettségi.","shortLead":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján...","id":"20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c9f7a8-58ea-45d1-a072-d479d95eda45","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Maruzsa szerint minden adott, hogy biztonságban menjen le az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait.","shortLead":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy...","id":"20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b4eb4-f84c-4abc-9cbe-c6747785b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 04. 11:33","title":"Fontos kutatást végez a járvány miatt az ELTE, ön is segíthet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]