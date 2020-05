Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","shortLead":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","id":"20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e015a-cd77-42aa-92a0-0539b2a2bcb7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","timestamp":"2020. május. 07. 11:43","title":"Az EU csak a földlabdás karácsonyfákat támogatná, de a magyar kormány közbelép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","shortLead":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","id":"20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0227c-3c83-4267-a399-1611399aa248","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","timestamp":"2020. május. 07. 10:53","title":"Film készül a kádári politikai pszichiátriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 9-től azok is nagyobb biztonságban használhatják majd a Zoomot, akik az ingyenes regisztrációval teszik mindezt.","shortLead":"Május 9-től azok is nagyobb biztonságban használhatják majd a Zoomot, akik az ingyenes regisztrációval teszik mindezt.","id":"20200506_zoom_zoombomber_zoombombing_trollkodas_videokonferencia_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d8cad5-45b3-4a44-9a3c-8a14fe0a4040","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_zoom_zoombomber_zoombombing_trollkodas_videokonferencia_frissites","timestamp":"2020. május. 06. 08:33","title":"Fontos frissítést kap a Zoom, lefegyvereznék vele a trollokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik a kamaszkor, ideje szőrösödni? Honnan tudja az applikációm, hogy itt az ideje lefeküdni? Hogy függ össze a Porsche-kereskedők profitja a hormonokkal? ","shortLead":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik...","id":"20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14034760-3089-44ce-87ca-b1198c0c722e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","timestamp":"2020. május. 07. 13:15","title":"Azt hiszi, ön irányít? Nem is sejti, mennyi hatalma van testünk belső ciklusainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","shortLead":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","id":"20200506_Trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9043739-3578-45a0-8394-54e9401a2077","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:55","title":"Trump: Ha újra fellángol a járvány, akkor majd eloltjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c6ef1-90a8-4ff7-b0b8-a9eeeb187fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","shortLead":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","id":"20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd763aa-4327-4f5d-afa4-83e7cdfd91e9","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","timestamp":"2020. május. 05. 15:33","title":"Jövő májusban lesz a budapesti vizes Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]