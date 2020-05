Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","shortLead":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","id":"20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ec482-8ed9-4b6a-9a71-7563928463a5","keywords":null,"link":"/elet/20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","timestamp":"2020. május. 08. 11:08","title":"A sörimádók egyik legnagyobb álmát teljesítette egy német főzde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2a7e2-d72a-4c9f-aa67-79d8b619ce5d","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":" “Óriási bizonytalanságot hozott a járvány. Nem tudjuk mennyi időre kell berendezkedni erre az állapotra. Hogyan fog alakulni a cash-flownk? Mennyi alap- és csomagolóanyagot készletezzünk? Mennyi készterméket gyártsunk előre nem látható igényekre? Rengeteg a kérdőjel, amire nem nagyon van biztos válasz, mivel jelen pillanatban nincs milyen múltbeli tapasztalathoz visszanyúlnunk.”","shortLead":" “Óriási bizonytalanságot hozott a járvány. Nem tudjuk mennyi időre kell berendezkedni erre az állapotra. Hogyan fog...","id":"spar_20200506_Versenynek_indult_valodi_mentoov_lett_belole__a_Hungaricool_by_SPAR_nyerteseivel_beszeltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2a7e2-d72a-4c9f-aa67-79d8b619ce5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9520a099-ae00-4fb4-b21b-03f86c810c40","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20200506_Versenynek_indult_valodi_mentoov_lett_belole__a_Hungaricool_by_SPAR_nyerteseivel_beszeltunk","timestamp":"2020. május. 08. 11:30","title":"Versenynek indult, valódi mentőöv lett belőle – a Hungaricool by SPAR nyerteseivel beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","shortLead":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","id":"20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1aa89-5aa6-4847-b7fc-47bebc001c78","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Egy hathetes csecsemő is meghalt Angliában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","shortLead":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","id":"20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6cd486-745f-4ad6-a221-3965dc7ea436","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","timestamp":"2020. május. 08. 09:46","title":"Robotmajombébi épült be a gorillák közé, fantasztikus videókat csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","shortLead":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","id":"20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5662d2-07e2-4632-9553-0aa5ffee7c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 07. 09:23","title":"Titok, hogy Orbán Viktort tesztelték-e koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. ","shortLead":"A zenész 73 éves volt. ","id":"20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d552dfb-b773-400b-834e-ad9ca15ec23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","timestamp":"2020. május. 06. 17:44","title":"Meghalt Florian Schneider, a Kraftwerk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi a biztonsági kamerákat. A cég elmondása szerint a járókelőket meg sem próbálják beazonosítani.","shortLead":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi...","id":"20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55987e1d-361b-48f2-a57d-14fdd28abfd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","timestamp":"2020. május. 08. 13:03","title":"Egy szoftver figyeli a francia tömegközlekedőket, hordják-e a maszkjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]