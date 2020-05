Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja el ezt a feladatot.","shortLead":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja...","id":"202019_apostas_sokszor_csenget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0928b0-2075-41ba-9b52-75b6ef33af2e","keywords":null,"link":"/360/202019_apostas_sokszor_csenget","timestamp":"2020. május. 12. 12:00","title":"Csókolom, hogy tetszik lenni? - Világszerte a postásokra bízzák az idősek távfelügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg az Index. ","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg...","id":"20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1343fa79-5f30-435d-964c-9e80ff0dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 19:24","title":"Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják fiuk halála miatt L. L. Junior volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára a figyelmet.","shortLead":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára...","id":"20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed65db3-3800-4d8f-a5e4-ba207a7cfd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","timestamp":"2020. május. 13. 09:14","title":"Bryan Adams kiakadt a „denevérzabálók” miatt, aztán elnézést kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonban mára 44-re nőtt az elhunytak száma.","shortLead":"Az otthonban mára 44-re nőtt az elhunytak száma.","id":"20200512_pesti_uti_idosotthon_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b230b3af-926f-4474-8909-3f506618012c","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_pesti_uti_idosotthon_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 19:27","title":"Nyomozás indult a Pesti úti idősotthon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok az álhír, a félrevezető információ. A Twitter újabb eszközt vet be ezek ellen: a címkéket.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok...","id":"20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae9427-7a22-4463-8ca8-90d0a096b648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Olyan sok a kamu, hogy egyre feltűnőbben figyelmeztet a koronavírusos félrevezetésekre a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","shortLead":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","id":"20200514_UjZelandon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419ac16-4ae5-4dc6-bc18-9c2221c059fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_UjZelandon_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 06:31","title":"Az ötmilliós lakosságból csak két beteget ápolnak kórházban Új-Zélandon koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]