Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket. Begyűjtött rekordszámú Grammyt és egy Oscar-díjat is. Utóbbit Nelson Mandelának ajánlotta.","shortLead":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket...","id":"20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b43bea-e836-43aa-bf49-55fd87bdebc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","timestamp":"2020. május. 13. 13:05","title":"Hét felejthetetlen dal a 70 éves Stevie Wondertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6379-2384-435d-acdf-d2a6d0f1cf7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőlünk igen messze lévő új exobolygó nagyjából akkora távolságban kering a csillagától, mint amilyen messze van a Vénusz a Naptól.","shortLead":"A tőlünk igen messze lévő új exobolygó nagyjából akkora távolságban kering a csillagától, mint amilyen messze van...","id":"20200514_szuperfold_bolygokutatas_bolygo_kozetbolygo_exobolygo_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6379-2384-435d-acdf-d2a6d0f1cf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e637c3f8-2f63-4c40-94bb-39311bc36eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_szuperfold_bolygokutatas_bolygo_kozetbolygo_exobolygo_tejutrendszer","timestamp":"2020. május. 14. 13:03","title":"Rábukkantak egy új szuperföldre, egy év 617 nap alatt telik el rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","id":"20200514_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70dff0a-f3f2-420f-8dca-f62d6070f9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 19:09","title":"Olaszországban ismét kétszáz fölött van a napi halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","shortLead":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","id":"20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61408f0a-8f66-4a80-ade9-473e9ef66f20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","timestamp":"2020. május. 13. 19:19","title":"A franciák belejöttek az otthoni munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat cég jelezte, hogy újraindítaná a járatait.","shortLead":"Hat cég jelezte, hogy újraindítaná a járatait.","id":"20200514_koronavirus_budapest_repulojarat_legitarsasag_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e28d2c-92a7-4935-b1bb-1ce968be8645","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_koronavirus_budapest_repulojarat_legitarsasag_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 14. 16:19","title":"Júniustól több légitársaság is visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül összerakni valamilyen életszerű képet a hétköznapjaikról. A Kérdezz meg egy észak-koreait! című könyvből kirajzolódik az is, hogy miként képes túlélni egy diktatúra, és az is, hogy képesek túlélni az emberek egy diktatúrában. És megismerkedhetünk a zsarnokság egyik paradoxonával is: a boldogsággal.","shortLead":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül...","id":"20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6404806-6116-424c-bad0-83b394be51d9","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","timestamp":"2020. május. 14. 20:00","title":"Észak-Korea: ahol a félelem politikájából engedelmes rabszolgák születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","shortLead":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","id":"20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9bbe0-b943-47d9-9484-499557a35cbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","timestamp":"2020. május. 14. 07:50","title":"Cégek, figyelem: 50 milliárdos támogatásra lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]