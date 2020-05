Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Veszélyesebb lehet a vírus, mint gondolták 2020. május. 14. 08:00 Rémhírterjesztés: a rendőrség tudomásul veszi az ügyészség álláspontját 2020. május. 14. 09:15 Jelenleg 38 esetet vizsgálnak. Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók 2020. május. 14. 08:03 Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata. Karácsony: A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket 2020. május. 14. 13:31 A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek. Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba 2020. május. 13. 14:03 Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés. 28 millió műtét halasztódhat vagy maradhat el a világban járvány miatt 2020. május. 15. 06:43 Rák esetében ez akár halálhoz is vezethet. A hatalmas és igen nehéz luxusautó mozgatásáról egy biturbó V8-as erőforrás gondoskodik. Kék villogós páncélozott új A8-assal rukkolt elő az Audi 2020. május. 14. 09:47 Ma 70 éves a Forma–1 2020. május. 13. 13:15 Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.