[{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről. Ezek között lehet Budapest újranyitásának kérdése is.","shortLead":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban...","id":"20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c819da-afe7-4d2f-be04-8cdf1213bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","timestamp":"2020. május. 16. 09:43","title":"Kiderült, kikkel egyeztetett Orbán Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","id":"20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02e247e-0a5c-498b-b813-4981cc3bfd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","timestamp":"2020. május. 16. 08:31","title":"38 millióval támogat a kormány egy konzervatív nemzetközi szervezettel való együttműködést, aminek az elnöke Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább bízzuk szakértőkre - ajánlja Rózsa Lajos, biológus. Vélemény.","shortLead":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább...","id":"202020_sarlatanok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9e54-37e8-48dc-b46a-a9f549c97ba6","keywords":null,"link":"/360/202020_sarlatanok_ideje","timestamp":"2020. május. 16. 11:30","title":"A járványból a tudomány jelent kiutat, nem a misztikus sugallatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő beszélhessen egyszerre egymással. Előrelép a WhatsApp is ez ügyben, igaz, ehhez kap némi segítséget a Facebook viszonylag új szolgáltatásától.","shortLead":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő...","id":"20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2fa2-432c-4490-af48-3ba476cbd256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","timestamp":"2020. május. 15. 14:03","title":"Belehúz a WhatsApp is: 8-ról 50-re emelik a maximum létszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf26ac4-5d03-4e52-8712-80c9012bc2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímeát megihlette Németh Szilárd akciója.","shortLead":"Szabó Tímeát megihlette Németh Szilárd akciója.","id":"20200516_Szabo_Timea_benyujtott_egy_torvenyjavaslatot_hogy_az_allamtitkarok_adjak_oda_a_fizetesuk_35at_az_egeszsegugyi_dolgozoknak_cserebe_kapjanak_egy_lada_almat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf26ac4-5d03-4e52-8712-80c9012bc2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e4c9b3-1bbe-4df8-a91a-1fd0c630f62e","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Szabo_Timea_benyujtott_egy_torvenyjavaslatot_hogy_az_allamtitkarok_adjak_oda_a_fizetesuk_35at_az_egeszsegugyi_dolgozoknak_cserebe_kapjanak_egy_lada_almat","timestamp":"2020. május. 16. 15:20","title":"Ellenzéki törvényjavaslat: az államtitkárok adják oda fizetésük 35%-át az egészségügyi dolgozóknak, cserébe kapjanak egy láda almát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások. Tömegközlekedni és vásárolni ezentúl is csak maszkban lehet.","shortLead":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes...","id":"20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb537906-4d75-41c3-b30d-edead7fc971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 16:32","title":"Gulyás Gergely elmondta, hogyan indulhat újra az élet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]