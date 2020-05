Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","shortLead":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","id":"20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5180c857-fc19-4291-bbe0-033d60f30b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","timestamp":"2020. május. 17. 15:51","title":"Az oltásellenesek állnak nyerésre a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","shortLead":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","id":"20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03157197-e4ff-4050-85ae-c495db804cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","timestamp":"2020. május. 17. 16:03","title":"A Xiaomi új ötlete: forogjon csak az a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix eredetileg 30 napra vállalta, hogy HD helyett SD felbontásban streamel Európában. Ez letelt, így újra visszaáll a régi üzem.","shortLead":"A Netflix eredetileg 30 napra vállalta, hogy HD helyett SD felbontásban streamel Európában. Ez letelt, így újra...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_netflix_kepminoseg_sd_hd_felbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e5a8a9-fd35-469f-9067-9a2b97dab813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_koronavirus_jarvany_netflix_kepminoseg_sd_hd_felbontas","timestamp":"2020. május. 16. 14:03","title":"Enyhülni látszik a járvány Európában, a Netflix visszaállítja a képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz engedélyezett.\r

","shortLead":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d511079a-bf94-4d8f-be91-f4e766e93c88","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","timestamp":"2020. május. 16. 21:52","title":"Autómentes lesz a londoni belváros egy része a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","shortLead":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","id":"20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d305ef-d90b-4d48-8e85-27229b7ef085","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 16. 20:15","title":"Bemondta az LMP, hogyan lehetne ezernyi új munkahelyet teremteni Magyarországon, hogy a környezetet is védjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","id":"20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718f5e3-3ef5-4165-ac46-5f30bfe4b46e","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","timestamp":"2020. május. 17. 12:12","title":"Holtan találták otthonában Kína izraeli nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek vagyunk-e tudatosan kezelni online létünket? Mik lesznek a következményei, ha a korábbiakhoz képest nagyobb engedményekre kényszerülünk? Hogyan lehet felkészülni a digitális utóhatásokra, és egyensúlyt teremteni úgy, hogy még jó ideig “kettős” életet élünk?","shortLead":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek...","id":"20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e54c2d-51d6-4a14-a01c-d9cfd0569788","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","timestamp":"2020. május. 18. 12:03","title":"Online élünk – de milyen áron? Élő beszélgetés Szondy Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]