[{"available":true,"c_guid":"af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ államainak az ENSZ által összeállított 2019-es fejlettségi listáján. ","shortLead":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ...","id":"202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fad2ac-33eb-428c-98a0-32d4119ad9b4","keywords":null,"link":"/360/202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","timestamp":"2020. május. 19. 13:00","title":"Közelebb vagyunk Oroszországhoz, mint a visegrádiakhoz az ENSZ fejlettségi rangsorában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni a pilótáival történt, egyelőre megmagyarázhatatlannak tűnő UFO-észlelésekről. Szám szerint nyolcról.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni...","id":"20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727883e-029e-4991-81f9-4ce12d5fd1a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 20. 12:03","title":"Mégiscsak léteznek olyan UFO-akták, amiket eddig nem hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb23ddae-6188-401b-9548-920ff0c53897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy túlságosan gyorsan lemerül az új iPad Pro akkumulátora. Vannak, akik a bűnöst is megnevezik: a Magic Keyboard.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy túlságosan gyorsan lemerül az új iPad Pro akkumulátora. Vannak, akik a bűnöst is...","id":"20200519_apple_ipad_pro_magic_keyboard_akkumulator_gondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb23ddae-6188-401b-9548-920ff0c53897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273bfe32-f574-44ff-8555-00d3521b516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_apple_ipad_pro_magic_keyboard_akkumulator_gondok","timestamp":"2020. május. 19. 14:23","title":"Gondok vannak az új iPad Pro akkumulátorával: a Magic Keyboard lenne a ludas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","shortLead":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","id":"20200520_maruzsa_iskola_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40634ee8-202f-4441-90d6-eade414c7476","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_maruzsa_iskola_ovoda","timestamp":"2020. május. 20. 17:23","title":"Június 2-től vissza lehet menni az iskolába, nyitnak az óvodák, bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","shortLead":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","id":"20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfda725-fccd-45e9-9c5c-192c3fd48ae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","timestamp":"2020. május. 20. 13:11","title":"A briteknél érik a vám bevezetése az uniós autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket. Több helyen tumultus alakult ki, ami Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem jó hír. Az operatív t örzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket...","id":"20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fd13e-9658-46a3-ab17-e074a25bf7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","timestamp":"2020. május. 19. 11:22","title":"Müller: Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]