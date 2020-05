Még a koronavírus-járvány is szükségessé tette a műanyagok eltüntetését, miután kiderült, hogy a kórokozó ilyen felületekre kerülve akár három napon át is fertőzhet . A kutatást végző amerikai tudósok szerint olyan eset még nem fordult elő, hogy valaki egy fertőzött felület megérintésével betegedett volna meg, de elméletileg lehetséges, hogy így is terjedjen a járvány. Egy korábbi, a különböző koronavírusok életképességét vizsgáló kutatás is hasonló eredményre jutott: azok esetében is a műanyag volt a legfertőzőbb közeg . (Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy több helyen éppen a járványveszélyre hivatkozva részesítik most előnyben az egyszer használatos műanyagot az újrahasznosítható formánál . De nem csak ez a két lehetőség van a világon, a műanyagparadigmából akár teljesen ki lehet lépni.)