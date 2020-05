Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással...","id":"20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29977fdf-3619-4f28-98c2-d254930ac607","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 19. 20:44","title":"Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik intézménybe.","shortLead":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik...","id":"20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf3f5f-bcab-4a38-b87d-2c22a3a0db2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","timestamp":"2020. május. 18. 16:45","title":"Közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy a kórházi ágyak felét tették végül szabaddá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d75121-5882-4486-b486-c16aa0890ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően az egyik első totálkárosra tört elektromos Porsche látható a képeken.","shortLead":"Vélhetően az egyik első totálkárosra tört elektromos Porsche látható a képeken.","id":"20200518_10_perc_alatt_roncstelepre_kerult_a_vadonatuj_Porsche_Taycan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d75121-5882-4486-b486-c16aa0890ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065b7919-aa83-4e23-a9d2-e270c3422f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_10_perc_alatt_roncstelepre_kerult_a_vadonatuj_Porsche_Taycan","timestamp":"2020. május. 20. 04:07","title":"10 perc alatt roncstelepre került a vadonatúj Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]