[{"available":true,"c_guid":"49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","shortLead":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","id":"20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a95ef9-ac39-40ff-a0e8-4e18373e5c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","timestamp":"2020. február. 19. 13:55","title":"Ashley Graham nem szégyelli terhességi csíkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586","c_author":"Tamási Katalin","category":"vilag","description":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt, amelyben megjelenik idegenellenessége és üldözési mániája.","shortLead":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt...","id":"20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce34ffff-704d-4a2c-be35-7e0100dd9fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","timestamp":"2020. február. 20. 19:26","title":"Távirányítással manipuláló hatalomról beszélt kiáltványában a hanaui mészárlás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur vendégeként.","shortLead":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur...","id":"20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14b7c8-0837-4229-925d-c88a6df81bf5","keywords":null,"link":"/sport/20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 20. 05:55","title":"Gulácsi sokat tett a Leipzig győzelméért, nagyot nyert az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","shortLead":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","id":"20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81603f0-497d-4fb9-9719-9c336bdf0d13","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","timestamp":"2020. február. 19. 13:39","title":"Hollywood nem tűri tovább a partizsiráfokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tanácsot a decemberi kultúrtörvény hívta életre. ","shortLead":"A tanácsot a decemberi kultúrtörvény hívta életre. ","id":"20200219_Megalakult_a_Nemzeti_Kulturalis_Tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cbe118-1d3b-421b-a935-2772958ee6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Megalakult_a_Nemzeti_Kulturalis_Tanacs","timestamp":"2020. február. 19. 16:00","title":"Megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","shortLead":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","id":"20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af451452-ad42-4cde-8adc-d87f97cbf82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Vészjóslóan fekete a legújabb, 1600 lóerős Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Stadia nevű streamingjáték-szolgáltatását eddig PC-ken és a Google Pixel telefonjain lehetett igénybe venni, de most több új eszközre is kiterjesztették a lehetőséget.","shortLead":"A Google Stadia nevű streamingjáték-szolgáltatását eddig PC-ken és a Google Pixel telefonjain lehetett igénybe venni...","id":"20200220_google_stadia_kompatibilis_mobiltelefonok_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d83b3df-8c48-42ad-9431-44b9d81710ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_google_stadia_kompatibilis_mobiltelefonok_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2020. február. 20. 12:03","title":"20-féle androidos telefonra terjeszti ki a Google játékos szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","shortLead":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","id":"20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3677c10-6cd3-42aa-8cd3-b0ffd8c57dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","timestamp":"2020. február. 20. 14:25","title":"Két szocialista polgármester is átlép a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]