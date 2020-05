Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","shortLead":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","id":"20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b4b8d1-57f8-40ab-9579-b7e20bff59b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:36","title":"Az idősotthonoknak továbbra is át kell venniük azokat betegeket, akiknél nem végeztek koronavírus-tesztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom beindításának, de a turistákat az óvatosság és az egységes módszer hiányát mutató intézkedések káosza még visszatarthatja.","shortLead":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom...","id":"20200520_Europai_hatarnyitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf45c2-fd3d-4b4b-9e4d-9f593804b7cd","keywords":null,"link":"/360/20200520_Europai_hatarnyitasok","timestamp":"2020. május. 20. 18:00","title":"Európa-szerte várják megváltóként a turistákat, de a szabályokat még nehéz követni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63013f-7ed5-47e9-a545-a0aae60a0753","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek tömeg/teljesítmény arányú új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A remek tömeg/teljesítmény arányú új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200520_75_literes_motor_a_kicsi_es_konnyu_uj_shelby_cobraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce63013f-7ed5-47e9-a545-a0aae60a0753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc784ad-edb8-46df-9a38-ba114ee1ccc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_75_literes_motor_a_kicsi_es_konnyu_uj_shelby_cobraban","timestamp":"2020. május. 20. 11:21","title":"7,5 literes motor a kicsi és könnyű új Shelby Cobrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni a hackert.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni...","id":"20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964df519-c490-4353-a162-a8b8827aa881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:03","title":"Lekapcsolták az ukránok a hackert, aki 773 millió e-mail-címen akart túladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg, valamint rendelkeznek a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási és továbbutazási feltételekkel. \r

","shortLead":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja...","id":"20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f94c7d0-827c-4510-a380-cb0f12650d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","timestamp":"2020. május. 21. 05:15","title":"Minden magyar-román határátkelő megnyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","shortLead":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","id":"20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c64a5-f2ec-4240-813b-1cb8636084d3","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","timestamp":"2020. május. 21. 09:31","title":"És akkor a Zoomon feltűnt egy kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]