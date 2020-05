Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","shortLead":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","id":"20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db782704-065e-4ebb-89bf-0cc9393d34c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","timestamp":"2020. május. 21. 10:56","title":"Volt elnökét rakná ki az Országgyűlésből a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna le. Úgy tudjuk, az egyetem a munkatársak nagy részét is átcsábította. A cég perel.","shortLead":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna...","id":"20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce0def9-12f2-4517-96dd-134fe07a3d41","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","timestamp":"2020. május. 21. 10:00","title":"Kiszorítaná az állam az egészségügyi magánszolgáltatót Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc140c58-47ac-4e11-b5e0-16333b1c195b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a Windows 10-hez készült új, modern terminálalkalmazás stabil verziója. A segédprogramot a parancssori műveletekhez értők fogják értékelni.","shortLead":"Elérhetővé vált a Windows 10-hez készült új, modern terminálalkalmazás stabil verziója. A segédprogramot a parancssori...","id":"20200521_microsoft_windows_10_terminal_letoltes_parancssor_segedprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc140c58-47ac-4e11-b5e0-16333b1c195b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d6279a-6e8c-4767-9995-323fac6f21e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_windows_10_terminal_letoltes_parancssor_segedprogram","timestamp":"2020. május. 21. 15:23","title":"Most letölthet egy értékes segédprogramot a Windows 10-hez, ingyen adja a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.","shortLead":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden...","id":"20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e85c2-1fa6-4578-859b-2dbf5ad8b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","timestamp":"2020. május. 21. 10:36","title":"Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó törvényi előírásokat.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz...","id":"20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050f723-9aaa-455b-bf11-11a640841f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","timestamp":"2020. május. 21. 12:06","title":"Az ÁSZ felfüggesztette a DK költségvetési támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","shortLead":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","id":"20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfda725-fccd-45e9-9c5c-192c3fd48ae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","timestamp":"2020. május. 20. 13:11","title":"A briteknél érik a vám bevezetése az uniós autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kipucolt inbox öncélú hajszolása kiüresíthet bennünket, ha az e-mailek nem válnak céljaink kidolgozásának szerves részévé. Minden beérkező e-mail esetében van egy pillanat, amikor el kell döntenünk, milyen összefüggésbe helyezzük az üzenetet. Aaron Dignan, a digitális stratégiákkal foglalkozó Undercurrent vezérigazgatójának tanácsai.","shortLead":"A kipucolt inbox öncélú hajszolása kiüresíthet bennünket, ha az e-mailek nem válnak céljaink kidolgozásának szerves...","id":"20200520_Hogyan_tegyuk_tartalmasabba_az_emailezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c598ce74-1262-4274-a229-047b233ce1e7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200520_Hogyan_tegyuk_tartalmasabba_az_emailezest","timestamp":"2020. május. 20. 19:15","title":"Hogyan tegyük tartalmasabbá az e-mailezést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]