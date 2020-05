Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók szerint. Az egereken már tesztelt új gyógyszer elvileg hatékony, de egyelőre azt sem tudni, sikerülne-e megismételni az elért eredményeket.","shortLead":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók...","id":"20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926a099c-557d-4933-897a-492495d765c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","timestamp":"2020. május. 20. 19:26","title":"Merőben új módszerrel vennék fel a harcot a koronavírussal a kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni. A tisztánlátást csak azok nem segítették, akiknek ez módjukban állt volna.","shortLead":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni...","id":"20200521_Kerdesek_es_valaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a9b8ba-69e8-402c-935b-335a1a8f4352","keywords":null,"link":"/360/20200521_Kerdesek_es_valaszok","timestamp":"2020. május. 21. 07:15","title":"\"A Rákosi-rendőrség is tartott házkutatást nálunk, a család ehhez van szokva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta játszani. És persze azt, hogy mi az a mbira.","shortLead":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta...","id":"20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2572f86e-6dcf-42b0-8ba2-ded8ac09b340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","timestamp":"2020. május. 21. 08:33","title":"Miért van ma ez a furcsa hangszer a Google főoldalán? És mi az a mbira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","shortLead":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","id":"20200520_336_millio_plakatokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e47f95-2e02-479d-bc24-c8ea1d49a260","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_336_millio_plakatokra","timestamp":"2020. május. 20. 15:17","title":"Két hét alatt 336 milliót vert el plakátokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült talapzatára lehet majd felmászni.","shortLead":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült...","id":"20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59375f-860c-4fb0-b39e-6dac2c558bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","timestamp":"2020. május. 21. 18:17","title":"Cincérek és gombák falják fel a fonyódi kilátót, életveszélyes a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja a melegeket és a transzneműeket.","shortLead":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja...","id":"20200521_transznemuek_independent_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f0e1d-f9bf-4928-ad0a-00528ce6d99c","keywords":null,"link":"/360/20200521_transznemuek_independent_szemle","timestamp":"2020. május. 21. 08:45","title":"Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány bezárja a tranzitzónákat. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány...","id":"20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fabca95-77b0-4e2a-bc48-248334a80f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","timestamp":"2020. május. 21. 15:54","title":"Az éjjel Vámosszabadiba és Balassagyarmatra vitték át a menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]