[{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd231f1a-c4a2-4999-b915-3ee40f8a2695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha kiirtani nem megy, akkor keretek közé szorítanák.","shortLead":"Ha kiirtani nem megy, akkor keretek közé szorítanák.","id":"20200522_Van_ahol_inkabb_megengednek_az_utcai_autoversenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd231f1a-c4a2-4999-b915-3ee40f8a2695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82e0096-bc0d-4363-8352-a6960de83cdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Van_ahol_inkabb_megengednek_az_utcai_autoversenyeket","timestamp":"2020. május. 22. 13:21","title":"Van, ahol inkább megengednék az utcai autóversenyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"MTI/dpa/Hszinhua","category":"vilag","description":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt. A baleset pontos oka egyelőre még tisztázatlan.","shortLead":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt...","id":"20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb322432-72b2-41ed-83e5-8ed969757a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","timestamp":"2020. május. 23. 08:28","title":"Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ezt a gazdasági helyzetre mondta, holott összesen 173 ezer olyan magyar van, akik nem találnak munkát, de szeretnének dolgozni, és a kormányhoz fordultak segítségért. Mégis a lelkesedés határán áll. Arról is beszélt péntek reggeli interjújában, hogy ha nem vigyázunk, visszaerősödhet a járvány. A baloldalt, Sorost és az EU-t ekézte, Káslert magasztalta.","shortLead":"Ezt a gazdasági helyzetre mondta, holott összesen 173 ezer olyan magyar van, akik nem találnak munkát, de szeretnének...","id":"20200522_Orban_Realis_a_veszely_hogy_visszaut_a_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43aefdb9-3b15-4cf1-b836-e563742e5580","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Orban_Realis_a_veszely_hogy_visszaut_a_lazitas","timestamp":"2020. május. 22. 07:45","title":"Orbán: Fickósabb, macsósabb vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három hollandiai egyetemi oktató azt mutatta be a Washington Postban, hogy két hónapja nem a kifejezetten demokratikus államok reagáltak a leggyorsabban a járvány felbukkanására. Az európai tekintélyelvű rendszerek gyorsabbak voltak, amikor korlátozásokat kellett bevezetni és a gyorsaság számított.","shortLead":"Három hollandiai egyetemi oktató azt mutatta be a Washington Postban, hogy két hónapja nem a kifejezetten demokratikus...","id":"20200522_Washington_Post_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8543c297-cc2b-492a-b8fc-e3871010bf8a","keywords":null,"link":"/360/20200522_Washington_Post_lapszemle","timestamp":"2020. május. 22. 07:30","title":"Washington Post: Európában jobban reagáltak az autoriter rendszerek a járvány kezdetén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások feloldása után sem lesznek még jó darabig rendezvények.","shortLead":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások...","id":"20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66a7b2-e149-4d27-8408-1b7b30ad1cf4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","timestamp":"2020. május. 23. 12:17","title":"A Magyar Művészeti Akadémiához fordul a főváros, hogy támogassák a bajba jutott művészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80029d97-0c56-46a8-b84a-31da8796210f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár feloldása után kezd visszatérni az élet a megszokott medrébe az utakon is.","shortLead":"A határzár feloldása után kezd visszatérni az élet a megszokott medrébe az utakon is.","id":"20200522_Ugy_tunik_visszatertek_a_horrorkaravanok_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80029d97-0c56-46a8-b84a-31da8796210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caff26b-6b57-48a4-a2de-399e31db8f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Ugy_tunik_visszatertek_a_horrorkaravanok_is","timestamp":"2020. május. 22. 14:21","title":"Úgy tűnik visszatértek a horrorkaravánok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]