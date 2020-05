Egykoron az Oppo almárkájaként volt ismert a Realme, 2018-ban azonban függetlenedett az anyacégtől, így azóta önállóan mutatja be termékeit a kínai cég. A vállalatot eddig csak a kedvező ár-érték arányú okostelefonjairól ismerhettük – vitték is a készülékeket, mint a cukrot –, most azonban újabb termékkategóriákban mutatta be első készülékeit.

A Realme egy okosórát és egy okostelevíziót villantott meg, amelyek Realme Watch és Realme Smart TV-ként kerülnek majd a piacra. Előbbi nemcsak a nevében hasonlít az Apple Watch-ra, kinézetében is a cupertinói cég készülékére emlékeztet.

© Realme

Az óra egy 1,4 colos, 320x320 pixel felbontású LCD kijelzőt kapott, szoftvere androidos alapokon nyugszik. A készülék nagyjából azt tudja, amit egy okosórától ma elvárunk: többek között képes megjeleníteni az értesítéseket, és a mobilról lejátszott zenét is léptethetjük vele.

A Realme azt ígéri, 7-9 napig bírja a Watch egyetlen feltöltéssel, de ha energiatakarékos módba tesszük, akkor 20 napra is kitolható ez az idő.

© Realme

Az ára körülbelül 50 dollár lesz, ami átszámítva nagyjából 16 ezer forintot jelent. Az eszközt június 5-től lehet majd megvásárolni.

A Realme Smart TV – amit első körben az indiai piacon vezet be a cég – két különböző méretben lesz elérhető: lesz egy 32 colos, HD felbontással bíró készülék, és egy nagyobb, 43 colos verzió is, amin már Full HD-ban nézhetjük a tartalmakat. Bár 4K-s felbontást egyik sem tud, a Realme szerint támogatja a HDR10 és a HLG megjelenítést.

Az Android TV-t futtató televízióban a MediaTek négymagos processzora dolgozik, a hangzásról pedig a négy darab 24W-os hangfal gondoskodik.

© Realme

A június 2-tól elérhető tévék közül a kisebbik méretű 170 dollárba (kb. 55 ezer forint) kerül, míg a 43 colos változatért 290 dollárt (kb. 93 ezer forint) kérnek majd el.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.