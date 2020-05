Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","shortLead":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","id":"20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082814e-2478-4df0-9840-26e660c61d34","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","timestamp":"2020. május. 25. 21:51","title":"Négyszázan voltak egy illegális focimeccsen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték egy többéves nemzetközi kutatás eredményét a Nature Chemical Biology című folyóiratban. ","shortLead":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték...","id":"202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dbe40-84e5-4e2a-a8ab-3bbaa36d6cbc","keywords":null,"link":"/360/202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","timestamp":"2020. május. 25. 12:00","title":"Marihuánára emlékeztető anyagot termel a szervezetünk, hogy könnyebben felejtsünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját. Most az utolsó is megérkezett.","shortLead":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját...","id":"20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435e159-c8be-4e92-b1b2-acc8c30fee74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","timestamp":"2020. május. 25. 15:03","title":"Felküldött egy nagy fekete dobozt a NASA a Nemzetközi Űrállomásra, új időszámítás kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik felelőssé, egy kórház dolgozói személyesen Sophie Wilmès miniszterelnökön verték el a port.","shortLead":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik...","id":"20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634e600b-1395-4a5e-8332-a25386301164","keywords":null,"link":"/360/20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","timestamp":"2020. május. 26. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga kormányfővel megtörtént, ami Orbán Viktorral nemigen fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami százmilliós bevételkiesést jelent.\r

\r

","shortLead":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami...","id":"20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f8d732-9283-4486-a782-925b6ad25210","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","timestamp":"2020. május. 26. 08:51","title":"Az Omega végét jelentheti, ha lesz második hulláma a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]