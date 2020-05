Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","shortLead":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","id":"20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf10e4d-5fd1-427c-a136-d04dfb8c3a45","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","timestamp":"2020. május. 28. 15:01","title":"A karantén újra összehozta A Gyűrűk Ura szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","shortLead":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","id":"20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60266d-d648-4d85-875c-03c0dbc5f7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","timestamp":"2020. május. 28. 15:20","title":"Százezer forintot kapnak pluszban a vándortáboroztató tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag nem faji alapon – a nem fehér embertársait. Kis kultúrharc-körkép kommentháborúval, bónusz kutyasétáltatással.","shortLead":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag...","id":"20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec015c5-e7fc-4511-836f-9535165d97c5","keywords":null,"link":"/elet/20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","timestamp":"2020. május. 29. 20:00","title":"A fehér nő privilégiuma épp nagyot csattan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","shortLead":"Egyetlen magyar sincs egyedül, üzeni diplomás honfitársainak a miniszterelnök.","id":"20200528_orban_level_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d99a6-e89e-4280-a146-2603887fa8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_orban_level_diploma","timestamp":"2020. május. 28. 13:37","title":"Orbán Viktor levelet csempészett a házhoz küldött diplomák borítékjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bce1107-eaea-4f5c-a8d5-ee566bc16981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fülszerű nyúlványokkal rendelkezik az a polipfajta, amelyet most fotón is sikerült megörökíteni a Jávai-árokban – 7 kilométeres mélységben.","shortLead":"Fülszerű nyúlványokkal rendelkezik az a polipfajta, amelyet most fotón is sikerült megörökíteni a Jávai-árokban – 7...","id":"20200529_fules_polip_javai_arok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bce1107-eaea-4f5c-a8d5-ee566bc16981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb844b7f-ef0c-481b-8be9-1dad9754bb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_fules_polip_javai_arok","timestamp":"2020. május. 29. 15:33","title":"Különleges állat úszott a kamera elé 7000 méter mélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","shortLead":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","id":"20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ffaf21-2aee-48da-b029-83280f8bbfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","timestamp":"2020. május. 29. 19:36","title":"Használhatatlan jegyzőkönyvet adott a felcsúti tao-költésekről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra volt kíváncsi, hogy a hazai netezők tartalomfogyasztását hogyan befolyásolják az internetes algoritmusok és a keresési előzmények. Ezek hatására ugyanis – a böngészési előzmények alapján –mindenki elé főként cikkeket, videókat a platformok, melyek jó eséllyel szimpatikusak neki. Így aztán az eltérő véleményekről sokan gyakran lemaradnak.","shortLead":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra...","id":"20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a779-7cb4-4c1a-8622-e4d948c03387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","timestamp":"2020. május. 29. 09:03","title":"A Vodafone javasolja: rendszeresen töröljön a böngészőjében, úgy élvezetesebb lesz az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","shortLead":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","id":"20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9edb0-99fe-4588-8573-4d788cdcd86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","timestamp":"2020. május. 29. 05:44","title":"40 ezer forintért adta el az otthonban nevelkedett lányt a szolnoki emberkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]