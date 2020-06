Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.
Minden, amit tudni szeretnél a fákról, de sosem merted megkérdezni Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: koviubi, konzultáció, köszöntés, szottyos, autóskoncert.
Az én hetem: Lackfi János megpróbálta felébreszteni Csipkejózsikát Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.
Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak 600 forinttal emelték a jegyárat a csopaki strandon
Itt nőttek leginkább az árak. Izraeli rendőrök lelőttek egy fegyvertelen, fogyatékkal élő palesztin férfit
Azt hitték, hogy fegyver van a 32 éves férfinál, de tévedtek. Több golyót is az áldozatba eresztettek. Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek
Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.
"Ne dőlj hátra, ne legyél csendben" - erős reklámmal reagál a Nike a rasszizmusra
A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb videójában. Ide már nem kellenek az erőszakot illusztráló képsorok sem, csak szavak.
Salgótarjánból is lefotázták a Crew Dragon űrhajót
Éles szemmel kivehető.