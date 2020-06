Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül megkapták az Android 11 bétát.","shortLead":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül...","id":"20200603_android_11_beta_google_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0f1126-6319-4215-b234-edef1119b703","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_android_11_beta_google_frissites","timestamp":"2020. június. 03. 19:03","title":"Vannak, akik véletlenül megkapták az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","shortLead":"Június 16-án szavaz a ház a veszélyhelyzet megszüntetéséről. ","id":"20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23298c6-c705-4024-9fd9-58b2a6bca186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6973c8-6614-40a6-b062-f1e15b56ba6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Junius_20an_erhet_veget_a_kulonleges_jogrend","timestamp":"2020. június. 04. 12:06","title":"Június 20-án érhet véget a különleges jogrend, lassan feloldják a látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","shortLead":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","id":"20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28563a4f-bdc4-42ab-b2d3-3b92fec1cf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","timestamp":"2020. június. 03. 15:46","title":"Egyelőre úgy tűnik, kisebbet ütött a koronavírus az európai gazdaságon, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő a legesélyesebb, de az eredmény már nem látszik annyira biztosnak. A választók eldönthetik, hogy személyesen vagy levélben szavaznak, az erről hozott törvényt kedd este kihirdették.","shortLead":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő...","id":"20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4574d4-dd33-4ed9-bfc0-357723287433","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. június. 03. 15:59","title":"Elképesztő trükköket vetnek be Lengyelországban az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal nagyobb az esélye, hogy alacsony testsúllyal jönnek világra a csecsemők, ha az édesanyjuk a terhesség alatt gáz- és olajkutak közelében él. Az alacsony születési súly sajnos számos egészségügyi problémához vezet. ","shortLead":"Sokkal nagyobb az esélye, hogy alacsony testsúllyal jönnek világra a csecsemők, ha az édesanyjuk a terhesség alatt gáz...","id":"20200604_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_babak_gaz_es_olajkutak_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a140e3-a881-4f38-8b9b-010a31874e61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200604_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_babak_gaz_es_olajkutak_kozeleben","timestamp":"2020. június. 04. 12:55","title":"Kisebb súllyal születnek a csecsemők gáz- és olajkutak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","shortLead":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a535cec1-6f1e-4d41-9ef5-6dd9c79a6b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","timestamp":"2020. június. 03. 13:13","title":"Elismerte a svéd járványfelelős: több ponton hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa21883d-5698-4aca-83c6-480a9d7332a1","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ugyan már, Trianon. Elég ide kétmillió jobbágy, a többit elcsatolhatja Soros.","shortLead":"Ugyan már, Trianon. Elég ide kétmillió jobbágy, a többit elcsatolhatja Soros.","id":"20200604_Mindorokke_Trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa21883d-5698-4aca-83c6-480a9d7332a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ecdf9-ae32-4bfe-a36b-83a442728112","keywords":null,"link":"/360/20200604_Mindorokke_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 11:00","title":"Tóta W: Mindörökké Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]