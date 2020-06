Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","shortLead":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","id":"20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7c195-2902-46e0-ab4e-c12fb7a16c1c","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","timestamp":"2020. június. 04. 08:39","title":"Trumpot dicsérte a Nirvana volt basszusgitárosa, lett is belőle cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. 