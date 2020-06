Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság költözik bele. Az egyik különösen hasznosnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság...","id":"20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b3b2a-e565-4e72-9d16-5f5574ed8a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. június. 08. 12:03","title":"Windowsos a gépe és androidos a telefonja? Remek új funkciókat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók a válságot.\r

","shortLead":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók...","id":"20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920b47f1-5325-4090-b954-14b956ea67b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","timestamp":"2020. június. 06. 17:50","title":"Munkájukat vesztett magyarokról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0462bc-067d-43ac-9878-888584bbf2b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A vallási meggyőződés vagy a társadalmi előítéletek mellett az identitásküzdelem is nehezíti a melegek önelfogadását – derül ki egy homoszexuális fiatalember terápiáját végigkísérő új könyvből. A szerző érzékenyen és összetetten mutatja be ezt a bonyolult élethelyzetet, miközben beszél betegségszemléletről, bűntudatról, átnevelésről és genetikai meghatározottságról. ","shortLead":"A vallási meggyőződés vagy a társadalmi előítéletek mellett az identitásküzdelem is nehezíti a melegek önelfogadását –...","id":"20200607_Az_elobujas_egesz_eleten_at_elkiser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c0462bc-067d-43ac-9878-888584bbf2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dff293-8498-41d9-8916-2c991691e769","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200607_Az_elobujas_egesz_eleten_at_elkiser","timestamp":"2020. június. 07. 20:15","title":"Az előbújás egy egész életen át elkísér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","shortLead":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","id":"20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda39d65-c54b-445c-9428-79b01b4c8268","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 10:14","title":"Újabb 18 ember fertőződött koronavírussal Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","shortLead":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","id":"20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1235a2-664f-4923-a80d-4cc483143b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","timestamp":"2020. június. 07. 12:16","title":"A gyógytornászok nehezményezik, hogy kimaradtak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","shortLead":"A fideszes képviselő egy népszavás karikatúra miatt írt nemzetgyalázásról.","id":"20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f7cc3e-142a-4777-ab14-622365063ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_hoppal_nepszabadsagl_nepszava_karikatura","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Hoppál Péter egy Népszavát fenyegető posztot osztott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca41d9db-dd35-4174-92a0-b0aa02c1eca4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Monaco ikonikus intézménye megnyitott, de a koronavírus-járványt komolyan veszik. ","shortLead":"Monaco ikonikus intézménye megnyitott, de a koronavírus-járványt komolyan veszik. ","id":"20200608_Naponta_megsemmisitik_a_kartyakat_a_montecarloi_kaszinoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca41d9db-dd35-4174-92a0-b0aa02c1eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a932c9c7-15de-4055-9353-fd465c7e1bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Naponta_megsemmisitik_a_kartyakat_a_montecarloi_kaszinoban","timestamp":"2020. június. 08. 11:47","title":"Naponta megsemmisítik a kártyákat a monte-carlói kaszinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]