Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte a társaságtól, hogy egy fekete jelöltet állítson helyette.\r

","shortLead":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte...","id":"20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee10fa-c80b-4b73-a95b-594cabab750a","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","timestamp":"2020. június. 06. 21:47","title":"A Reddit társalapítója kilép az igazgatótanácsból egy afroamerikai javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni az alapellátáshoz, de a teljes központosítás valószínűleg csak rontana a helyzeten.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni...","id":"202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e8462-a5bb-4e28-8a74-f4175737de5e","keywords":null,"link":"/360/202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","timestamp":"2020. június. 07. 08:15","title":"Lenne tennivaló a háziorvosokkal, de az államosítás valószínűleg nem jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdc88d0-3b16-4c44-91f7-e7a4dafe8b92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknál enyhébb mértékben ugyan, de csökkent Kína exportja májusban az új koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A várakozásoknál enyhébb mértékben ugyan, de csökkent Kína exportja májusban az új koronavírus-járvány miatt.","id":"20200607_A_vartnal_kevesebb_kinai_aru_kellett_a_vilagnak_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdc88d0-3b16-4c44-91f7-e7a4dafe8b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f565689-6720-40a0-9044-d4942171b994","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_vartnal_kevesebb_kinai_aru_kellett_a_vilagnak_majusban","timestamp":"2020. június. 07. 09:35","title":"Kevesebb kínai árut vett a világ májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","shortLead":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","id":"20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f049ffe0-6f57-422e-9540-527680ad9337","keywords":null,"link":"/elet/20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 06. 15:36","title":"Vilmos herceg krízisben lévőknek segített a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Feloszlatják a rendőrséget Mineapolisban, szigorú karanténszabályok léptek életbe Nagy-Britanniában, elnököt és elnökséget választott a Momentum. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Feloszlatják a rendőrséget Mineapolisban, szigorú karanténszabályok léptek életbe Nagy-Britanniában, elnököt és...","id":"20200608_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245fe4d-f644-42ea-a357-86885fa41c28","keywords":null,"link":"/360/20200608_Radar360","timestamp":"2020. június. 08. 08:00","title":"Radar360: Világszerte tüntettek vasárnap, Trump nem szólt a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]