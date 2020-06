Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra a Batthyány Lajos Alapítványt. Az érdekesség kedvéért megnéztük a szervezet tavalyi beszámolóját, és kiderült: már tavaly is közel ennyi költségvetési támogatást kaptak. Az összegből viszont, amely nagyjából megegyezik tizenegy kiemelt fővárosi színház támogatásával, az alapítvány további szervezeteket támogatott, köztük a kormányközeli Alapjogokért Központot működtető kft.-t, amelyet valamiért nem akart közvetlenül pénzelni Rogán Antal minisztériuma.","shortLead":"Civil szervezethez mérten rekordösszeggel, közel 3,5 milliárd forinttal tömte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020-ra...","id":"20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b92d441-3333-46ea-98bd-500d8fb0ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be307fd7-4e33-4833-b345-0f0ad2d2cced","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Harom_es_fel_milliard_forinttal_tamogatja_Rogan_miniszteriuma_a_Habony_Arpad_bizalmi_emberet_is_tagjai_kozt_tudo_alapitvanyt","timestamp":"2020. június. 09. 18:37","title":"Három és fél milliárddal támogatja Rogán minisztériuma a Habony bizalmi emberét is tagjai közt tudó alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox üzemeltetői: saját jelszókezelő appot adnak ki, amely a legfontosabb alkalmazásboltokban béta változatban már most is elérhető, használni meghívóval lehet.","shortLead":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox...","id":"20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4ce7d-cd50-44ee-a49c-7d3d0062728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","timestamp":"2020. június. 09. 13:03","title":"Ha nem akarja megjegyezni a jelszavait – jelszókezelőt ad ki a Dropbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele. Ezt a problémát orvosolja az alábbi, látványos megoldás.","shortLead":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele...","id":"20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c693052-faba-403c-a567-e461af733d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","timestamp":"2020. június. 08. 12:33","title":"Elkészült az arcmaszk, ami kicsit emberibbé teszi a mostani világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába nőttek a bevételeik, a sertéspestis alávágott az ágazatnak.","shortLead":"Hiába nőttek a bevételeik, a sertéspestis alávágott az ágazatnak.","id":"20200608_5_milliard_forintos_veszteseget_termelt_Csanyi_oriasi_vagohidja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1574ee50-cf2f-45db-aa7b-9b58885349bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_5_milliard_forintos_veszteseget_termelt_Csanyi_oriasi_vagohidja","timestamp":"2020. június. 08. 08:04","title":"5 milliárd forintos veszteséget termelt Csányi gigavágóhídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","shortLead":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","id":"20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8094c94f-aada-451c-bae5-070aef1944a6","keywords":null,"link":"/elet/20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 05:33","title":"A fél országra kiadták a figyelmeztetést felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most vélhetően háromszoros csalásért kell majd felelnie.","shortLead":"Most vélhetően háromszoros csalásért kell majd felelnie.","id":"20200608_Ket_rendszamot_varialva_hasznalta_autojat_egy_no_mert_korabb_mar_bevontak_annak_rendszamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98610b59-bc65-4a89-975f-29705f71210c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Ket_rendszamot_varialva_hasznalta_autojat_egy_no_mert_korabb_mar_bevontak_annak_rendszamat","timestamp":"2020. június. 08. 13:17","title":"Két külön kamurendszámmal autózott egy nő, mert korábban már levették az autója rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","shortLead":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","id":"20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038cc08-13eb-438b-b656-dd6c1c071865","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","timestamp":"2020. június. 09. 09:48","title":"Meghalt a Pointer Sisters énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]