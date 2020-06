Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet megannyi területén tudatosan viselkedünk, és következetesen szűrünk. Digitális életünkben ugyanakkor még mindig tapasztalatlanok vagyunk – különösen, ami a technológiához fűződő fizikai kapcsolatunkat illeti. Linda Stone tanácsadó-író írása. ","shortLead":"Az élet megannyi területén tudatosan viselkedünk, és következetesen szűrünk. Digitális életünkben ugyanakkor még mindig...","id":"20200610_Milyen_hatassal_van_legzesunkre_a_kepernyo_elott_toltott_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1642f2e4-c4e4-42d1-a572-43b1bce1efe0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200610_Milyen_hatassal_van_legzesunkre_a_kepernyo_elott_toltott_ido","timestamp":"2020. június. 10. 19:15","title":"Milyen hatással van légzésünkre a képernyő előtt töltött idő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter magasban megépült \"vízszintes felhőkarcoló\" egy többfunkciós folyóparti épületegyüttes része Csungkingban.","shortLead":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter...","id":"20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00f1c4-6095-4c89-bba2-878dd6b0203f","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","timestamp":"2020. június. 10. 09:20","title":"Félelmetes üveghidat építettek a felhőkarcolók közé Kínában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány képernyőképet is látni róla.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány...","id":"20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6859e371-4cc6-4bc7-907c-d701adfb7f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. június. 09. 09:03","title":"Képeken már láthatja: így fog kinézni a telefonján az új Facebook, amikor sötétre kapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg, mert az államcsínyhez már jó ideje készíti elő a terepet. Ezt hangsúlyozza a Spiegel vendégkommentárjában egy német elemző és stratégiai tanácsadó. ","shortLead":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg...","id":"20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d22053-31b6-4c22-a101-02b2f1cbc291","keywords":null,"link":"/360/20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","timestamp":"2020. június. 11. 07:30","title":"Spiegel: Trump már puccsra készül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","shortLead":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bae6af-d3e6-42e9-be84-1bd751b690cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2020. június. 10. 11:31","title":"Megtalálták Olof Palme gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak, ilyen körülmények között kellene kigazdálkodniuk tízmilliókat a két érintett strand fenntartására. ","shortLead":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak...","id":"20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb41e05-a94a-45a1-8296-2dd0edb12dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. június. 09. 10:25","title":"Mégsem lesznek fizetősek a fonyódi strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország gazdasági teljesítménye alapesetben 8,0 százalékkal eshet vissza idén. Ha viszont nem lesz második hulláma a koronavírus-járványnak, jövőre 4,6 százalékkal emelkedhet.","shortLead":"Magyarország gazdasági teljesítménye alapesetben 8,0 százalékkal eshet vissza idén. Ha viszont nem lesz második hulláma...","id":"20200610_oecd_legerosebb_gazdasagi_visszaeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8720a9fc-9cd8-4f26-a4cc-4309ae072e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_oecd_legerosebb_gazdasagi_visszaeses","timestamp":"2020. június. 10. 14:07","title":"Recessziót és munkanélküliséget jósol Magyarországnak az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]