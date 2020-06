Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szimbolikus 1000 dollárt is átlépte a cég részvényenkénti árfolyama. Már csak a Toyota van előtte. ","shortLead":"A szimbolikus 1000 dollárt is átlépte a cég részvényenkénti árfolyama. Már csak a Toyota van előtte. ","id":"20200611_Mar_a_Tesla_a_vilag_legertekesebb_autogyartoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702fae45-026a-4bce-b2b7-04a6371cdd1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Mar_a_Tesla_a_vilag_legertekesebb_autogyartoja","timestamp":"2020. június. 11. 11:39","title":"Már többet ér a Tesla, mint a VW, a BMW és Mercedes együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","shortLead":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","id":"20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4aa46d-2eca-4c65-a4ad-8c7ef0815def","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Migration Aid: A rendőrség asszisztál a migránsozós propagandához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","shortLead":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","id":"20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ea93e-b502-49ac-b875-7904e36ead1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","timestamp":"2020. június. 12. 13:38","title":"A Mazda villanyautóját is leakciózták, így már jár rá a támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","shortLead":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","id":"202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febf0e03-1da1-4602-a296-877b0b3f19f7","keywords":null,"link":"/360/202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","timestamp":"2020. június. 11. 14:00","title":"Jó időzítéssel vesz repülőgépgyárat a NER ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és az odalátogatókat.","shortLead":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e1a980-990f-474a-a966-0f784350c0de","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 12:55","title":"Több ezren nem értik, miért teszik fizetőssé a balatoni szabadstrandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a számok optimizmusra adnak okot.","shortLead":"A miniszter szerint a számok optimizmusra adnak okot.","id":"20200611_Palkovics_Laszlo_korhazak_normal_mukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd32439-f1eb-4541-a080-47fdb1f61b41","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Palkovics_Laszlo_korhazak_normal_mukodes","timestamp":"2020. június. 11. 15:33","title":"Palkovics László: A kórházak visszaállhatnak a normál működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","shortLead":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","id":"20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38afd86-3548-4eaf-a324-5aa07550fa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","timestamp":"2020. június. 11. 15:34","title":"Különleges gazdasági övezetek: megússzák a nagyvárosok, hogy úgy járjanak, mint a Göd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6d1efb-fe9f-4b31-b75a-1f9be1e90e38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsiért több mint 800 millió forintnyi dollárt fizetett új tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsiért több mint 800 millió forintnyi dollárt fizetett új tulajdonosa. ","id":"20200611_egy_ferrari_enzo_megdontotte_az_eddigi_online_aukcios_arrekordot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6d1efb-fe9f-4b31-b75a-1f9be1e90e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f18a19-92d7-4178-bf75-883dfdd2d83e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_egy_ferrari_enzo_megdontotte_az_eddigi_online_aukcios_arrekordot","timestamp":"2020. június. 11. 06:41","title":"Egy Ferrari Enzo megdöntötte az eddigi online aukciós árrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]