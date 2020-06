Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","id":"20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f78ce-6261-411f-bd89-e2c0a0be8ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. június. 10. 18:25","title":"Kásler minisztériuma visszaszólt a gyógyszerészkamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","shortLead":"A Pest megyei térség fejlesztésére 80 milliárd forint támogatást ad a kormány 2021-ig.","id":"20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a078b-214c-4327-a986-13749393eb65","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ujabb_milliardos_szallodafejlesztesi_palyazat_indul","timestamp":"2020. június. 12. 05:34","title":"Újabb milliárdos szállodafejlesztési pályázat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","shortLead":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","id":"20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30030aa-2ec9-4c6b-a2ec-4591bf9b4d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 12:01","title":"Már 4400 milliárd forintért vett a lakosság a szuperállampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","shortLead":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","id":"20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea19fbf-9d3d-42bf-b7a0-9e8d2d62941a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","timestamp":"2020. június. 11. 06:48","title":"Magyar Nemzet: Mindenki elégedett a béremelési tervekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","shortLead":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","id":"20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff3644-0b64-409b-9d10-d1bb8be76a36","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","timestamp":"2020. június. 12. 12:52","title":"Perre mennek a brit légitársaságok a kormány karanténszabályai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","shortLead":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","id":"20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65801787-549a-4d56-9e85-29df2f3a67da","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","timestamp":"2020. június. 10. 21:45","title":"Új módszerekkel szűrnék ki az erőszakos rendőröket Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]