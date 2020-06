Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","shortLead":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","id":"20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4affd28c-c81f-4548-a9d8-969f611be8c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","timestamp":"2020. június. 12. 09:33","title":"Beindította a mémcunamit a Sony PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és önként” fizettek. A hivatal döntését ugyanakkor vitatják.","shortLead":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és...","id":"20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d1b3f-0fc1-4ec6-8acb-341b8cc90a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","timestamp":"2020. június. 10. 12:00","title":"Milliárdos büntetést fizetett a GVH-nak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","id":"20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4cdf59-8f7e-4b4c-89d3-924322e4750c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","timestamp":"2020. június. 12. 06:01","title":"Jégeső és zivatarveszély: marad a viharos időjárás pénteken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","shortLead":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","id":"20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81c51be-1405-4442-8a5e-301bfd3cf71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2020. június. 10. 13:16","title":"Féltonnás világháborús bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Lemezes meghajtóval és anélkül is kapható lesz a Sony idén érkező PlayStationjének legújabb generációs változata. Amely végre közelebbről is megmutatta magát.","shortLead":"Lemezes meghajtóval és anélkül is kapható lesz a Sony idén érkező PlayStationjének legújabb generációs változata. Amely...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d15cb-29c7-45c9-80e3-8bc8ca8da7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_konzol","timestamp":"2020. június. 11. 23:43","title":"Futurisztikus konzolt villantott a Sony, itt a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","shortLead":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","id":"20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2c524c-61ee-4311-91cb-a4c1cc74f5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","timestamp":"2020. június. 12. 08:41","title":"Új önkéntes tartalékos katonai csoportot hoz létre a kormány, 5 milliárd megy rá a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","shortLead":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","id":"20200610_google_android_11_beta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643ca30-b71c-4d2e-a9f6-df8601895fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_google_android_11_beta","timestamp":"2020. június. 10. 20:55","title":"Kiadta a Google az Android 11 béta verzióját, ezek a mobilok kapták meg elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]