Törölték a Play áruházból a TikTok-riválist, mert nagyüzemben folyt a lopkodás

[{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával, most viszont végre a fejlesztők is elmondták, mire számíthatunk az operációs rendszertől.","shortLead":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával...","id":"20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f69cb59-d38a-4a4f-af27-358b259dd6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","timestamp":"2020. június. 11. 10:03","title":"Ezek az Android 11 legfontosabb új funkciói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint egy kormánypárti bizottsági módosító javaslat szól erről. ","shortLead":"A főpolgármester szerint egy kormánypárti bizottsági módosító javaslat szól erről. ","id":"20200611_karacsony_gergely_kormany_koltsegvetes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351487b5-8b80-4762-b95b-c06ac9110e32","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_karacsony_gergely_kormany_koltsegvetes_budapest","timestamp":"2020. június. 11. 11:00","title":"Karácsony: Már idén elvennének majd 12 milliárdot Budapesttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új önkormányzati ingatlancég indul a városban júliustól, amely már nem veszi át azokat a lakásokat, amelyekben jogcím nélkül laknak. Ha júliusig sem egyenlítik ki a számlájukat, elindulhat a kilakoltatási procedúra.","shortLead":"Új önkormányzati ingatlancég indul a városban júliustól, amely már nem veszi át azokat a lakásokat, amelyekben jogcím...","id":"20200612_A_lakasberlok_negyede_is_utcara_kerulhet_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e826f461-3251-4041-aa7e-fd53eaeccd3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_A_lakasberlok_negyede_is_utcara_kerulhet_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. június. 12. 14:29","title":"Az önkormányzati bérlakásokban élők negyede is utcára kerülhet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","shortLead":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","id":"20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f40df-fd1a-4281-a6e3-d0fc495a5b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","timestamp":"2020. június. 12. 15:24","title":"Csinált egy tréfás videót a testnevelő tanár, a tankerület durván megalázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni a mobilokon. A fejlesztés nemrég szabadalmat kapott az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO).","shortLead":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni...","id":"20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64feb1-27cc-4785-8bca-140be4b3564a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","timestamp":"2020. június. 12. 19:03","title":"Magyar startupé a világ leggyorsabb mobilos billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]