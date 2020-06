Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.","shortLead":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás...","id":"20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56defa6e-de2a-4f17-9013-074b1bd28c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","timestamp":"2020. június. 13. 20:05","title":"Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban – vasárnap sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","shortLead":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","id":"20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e8ae0-e675-454b-a3ba-c1996220aa35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 10:58","title":"Három F1-es futamot töröltek az idei naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közlönyből derült ki.","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki.","id":"20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74bf131-f4dc-47ba-bb14-7d8889b0f593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","timestamp":"2020. június. 13. 10:54","title":"Pluszpénzt ad a kormány az egészségügy működésére és a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","shortLead":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","id":"202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a944c6-bca2-484e-b9a5-224c588d8161","keywords":null,"link":"/360/202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","timestamp":"2020. június. 13. 08:30","title":"Átpasszoltak egy belvárosi éttermet a NER kedvenc arab befektetőinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","shortLead":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","id":"20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd88c6-8554-427e-a693-7a5e83e2a58f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","timestamp":"2020. június. 12. 16:52","title":"A járvány miatt még kivárnak Schumacher őssejtkezelésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]