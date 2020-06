Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott...","id":"20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321e6b0d-aaea-4c0c-810b-62dd4fc81e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. június. 14. 08:13","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiállt a testnevelő mellett. ","shortLead":"Kiállt a testnevelő mellett. ","id":"20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937cccb3-282a-4458-8942-59c0fdd57759","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","timestamp":"2020. június. 14. 14:59","title":"Sebestyén Balázs vasalódeszkás fotóval élteti a kreatív tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető jogaikat – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára.","shortLead":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető...","id":"20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45272f-9516-463e-bc67-e0d54dc81f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","timestamp":"2020. június. 13. 17:49","title":"Tovább blokkolja Kijev NATO-tagságát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait a Kartonpackban, csakhogy az közben állami irányítás alá került, s a jelek szerint lényegében a vészhelyzet lefújása után is ott marad.","shortLead":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait...","id":"20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc2ed43-b18b-4387-9342-d23d5d0a4a4c","keywords":null,"link":"/360/20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","timestamp":"2020. június. 15. 07:00","title":"Nyertek a kisbefektetők az einstandolt Kartonpack ellen, de az állam keresztbe tehet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","shortLead":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","id":"20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c419df-ad9c-4075-9a74-356fdeb168a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"408 lóerős dízel sportkombiként is elérhető a legfrissebb 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","shortLead":" Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma - írta vasárnap a helyi sajtó.","id":"20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f4e44-07dc-4240-9569-55b2f1f487eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Belgiumnak_nem_tetszik_hogy_nehany_unios_tagallam_tobb_szazmillio_adag_teszteles_alatt_levo_oltoanyagot_vasarolna","timestamp":"2020. június. 14. 20:52","title":"Belgiumnak nem tetszik, hogy néhány uniós tagállam több százmillió adag tesztelés alatt lévő oltóanyagot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]