[{"available":true,"c_guid":"42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","shortLead":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","id":"20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff30c8fd-b159-4ff1-a594-a9a4d438e7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 13. 13:41","title":"33 kiló kokainnal kibélelve vett használt autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","shortLead":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","id":"20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3bc8cb-b018-44f6-a3a3-a29ed02c9e82","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","timestamp":"2020. június. 13. 18:01","title":"Indiában ismét rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek meg igazoltan.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek...","id":"20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a050e7-1365-4dab-85a0-e71d9a1d797b","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Oroszországban már több mint 520 ezer koronavírus-fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.","shortLead":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás...","id":"20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56defa6e-de2a-4f17-9013-074b1bd28c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","timestamp":"2020. június. 13. 20:05","title":"Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban – vasárnap sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is romboló, testileg-lelkileg egyaránt. Interjú az aggasztóan terjedő jelenségről Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológussal.","shortLead":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is...","id":"202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ec434-9b97-43a3-9339-2cad5dc40a40","keywords":null,"link":"/360/202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","timestamp":"2020. június. 14. 12:15","title":"„Igen komoly károkat képes okozni” – Kapitány-Fövény Máté az edzésfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]