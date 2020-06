Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt a tévében, azonban az interneten nincs elérhető szakmai önéletrajza. A Partizán közérdekű adatigényléssel szerezte meg a dokumentumot.","shortLead":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt...","id":"20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c2c3c-b89c-4756-8fec-d5e57b017341","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","timestamp":"2020. június. 16. 18:30","title":"Közérdekű adatigényléssel kellett megszerezni Müller Cecília önéletrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. ","shortLead":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét...","id":"20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d4847c-3d1d-4cea-8d72-65a0cd36e288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","timestamp":"2020. június. 16. 09:31","title":"Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel. A kulcsszó: CET.","shortLead":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel...","id":"20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95510369-2cfe-4b13-8459-fdb837dba71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","timestamp":"2020. június. 17. 10:33","title":"Vírusirtó kerül az Intel újabb processzoraiba, állítólag a hackerek ellen is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 9. rész. Hámori Gabriella olvassa fel Krúdy Gyula írását. Tóth Árpád versét elmondja: Patkós Márton.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f93e2f-4e04-486c-b544-b7f7a6a146d9","keywords":null,"link":"/360/20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","timestamp":"2020. június. 15. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Krúdy Gyula: Magyarok próbája; Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele.","shortLead":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás...","id":"20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cadbe-98a0-4f8b-a03d-56f52acb3924","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","timestamp":"2020. június. 17. 12:03","title":"30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg az amerikai Scripps Kutatóintézet szakemberei. ","shortLead":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg...","id":"20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac532f88-cbee-47fe-bf19-5440190657ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","timestamp":"2020. június. 17. 10:03","title":"Négyszer-ötször több tüske van rajta: már látszik, melyik új koronavírus-mutáció lesz a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka Sebestyén.","shortLead":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka...","id":"20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebd678-541f-4ae7-b475-75562c911ae5","keywords":null,"link":"/360/20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2020. június. 17. 07:30","title":"Huffington Post: Megint fontos posztot kaphat Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]