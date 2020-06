Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire vigyázott rájuk a koronavírus-járványban és mennyire megbecsüli őket. ","shortLead":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire...","id":"20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7a8c0d-569d-487f-83db-f6f822878053","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2020. június. 16. 12:54","title":"Propagandamagazint küldött az Államkincstár a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer, a dexametazon – tették közhírré brit kutatók.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer...","id":"20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060cf16-a16c-4498-8552-cc08febfeb3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 16. 16:18","title":"Magyarországon is kapni a gyógyszert, amelyről azt mondják, megmentheti a koronavírus-betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","shortLead":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","id":"20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8954a25-fec1-44ad-9f1e-a192f1794707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","timestamp":"2020. június. 17. 08:33","title":"Zöldeskék meteort videóztak Ausztrália felett, bevilágította az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1011d83-4039-480a-a9f5-25b79b654d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","timestamp":"2020. június. 17. 16:22","title":"Látványos retro kiadással ünneplik az 50 éves Range Rover típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","id":"20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13133cde-bb04-4264-9835-1f2f972e445f","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","timestamp":"2020. június. 18. 10:09","title":"Demonstrációval üzennek a parlamentnek az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","shortLead":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","id":"20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a737d94-166c-49a8-bee3-c41d42967df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","timestamp":"2020. június. 16. 16:22","title":"Szél Bernadett megmagyarázta, miért nem szavazott a veszélyhelyzet végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcde1841-6eec-46a4-87ba-dba1c7e2c7f5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emma Watson, akit a legtöbben talán még mindig a Harry Potter-filmekből ismernek, a Kering francia luxusipari óriáskonszern igazgatótanácsának tagja lett. Ez a vállalatcsoport tulajdonolja többek között a Guccit és a Balenciagát is.","shortLead":"Emma Watson, akit a legtöbben talán még mindig a Harry Potter-filmekből ismernek, a Kering francia luxusipari...","id":"20200617_Emma_Watson_egy_luxusipari_karrierbe_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcde1841-6eec-46a4-87ba-dba1c7e2c7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92da9c90-21c7-4693-a22e-b041351f1a84","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Emma_Watson_egy_luxusipari_karrierbe_kezdett","timestamp":"2020. június. 17. 10:06","title":"Emma Watson luxusipari karrierbe kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki az ügy gyanúsítottja. ","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki...","id":"20200616_mentos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a7b81d-8f75-44ab-a3e2-0cca8f49b3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_mentos_video","timestamp":"2020. június. 16. 11:53","title":"Házkutatást tartott a rendőrség az MSZP \"mentős videójának\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]