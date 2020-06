Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben vizsgálódtak.","shortLead":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben...","id":"202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1933656-f588-484f-ab5a-1bfbe6205cf9","keywords":null,"link":"/360/202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","timestamp":"2020. június. 17. 10:00","title":"13 ezer embert figyeltek meg, hogy kiderüljön, miért fáj, ha rossz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f598938-13f0-4251-b78a-0264b1aac8c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy olyan, 500 millió fényévre lévő forrást találtak, amely 4 napon át sugároz rádiójeleket, majd 12 napra elhallgat. Az 500 napos megfigyelés alatt végig tartotta a menetrendet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy olyan, 500 millió fényévre lévő forrást találtak, amely 4 napon át sugároz...","id":"20200618_csillagaszat_mit_radiojel_az_urbol_frb_gyors_radiokitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f598938-13f0-4251-b78a-0264b1aac8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed63b4ae-94ba-44ac-8d33-741cc4908649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_csillagaszat_mit_radiojel_az_urbol_frb_gyors_radiokitores","timestamp":"2020. június. 18. 16:03","title":"Találtak valamit az űrben, ami óramű pontossággal bocsát ki jeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza az előző évhez képest.","shortLead":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza...","id":"20200617_autopalya_matrica_ertekesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88595b3-c729-4d83-842e-3545a0111f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_autopalya_matrica_ertekesites","timestamp":"2020. június. 17. 10:31","title":"Brutálisan visszaesett tavasszal az autópálya-matricák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak...","id":"20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f02be-000c-4ebe-9a8e-c46c087243e0","keywords":null,"link":"/360/20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2020. június. 18. 08:00","title":"Radar360: Észak-Korea mozgósít, a maszkviselés marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","shortLead":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","id":"20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e24b6-249e-4b87-b78a-208e04f50b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","timestamp":"2020. június. 18. 19:08","title":"Megszülte majd a bokorba dobta gyermekét egy nő Tarnaméránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","shortLead":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","id":"20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30707b17-3ac0-4da5-88a0-c951c40d0a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","timestamp":"2020. június. 18. 11:04","title":"Hétezer intézmény igényelte eddig az 500 ezres víruspénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","shortLead":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","id":"20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92db402d-e4ed-4638-a918-fe69a6b2b61b","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","timestamp":"2020. június. 18. 12:53","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki többeket is megpróbált elütni Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]