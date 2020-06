Fontos változást vezetett be a Google a Play áruházában. A felhasználóknak és az androidos alkalmazások fejlesztőinek is kedvező újdonság segítségével előbbiek már úgy is megvásárolhatják az általuk kinézett appot, hogy azt letöltenék az eszközükre. Sőt, a tényleges fizetés előtt akár ki is próbálhatjuk azt. A Google egyelőre nem árult el részleteket a fejlesztésről, annyit viszont már tudni, hogy néhány programozó már teszteli az új metódust.

A változást kiszúró TechCrunch szerint az újítás jelentős mértékben megkönnyíti a megfelelő alkalmazások vásárlását, illetve azt, hogy csak azért fizessen valaki, amit jónak ítél.

A felhasználók az egészből annyit vesznek észre, hogy az alkalmazás kiválasztásakor a Telepítés gomb mellett egy másik is megjelenik. Ez a Free trial & Install (magyarul valószínűleg: Kipróbálás és vásárlás) feliratot kapja meg. A megnyomásával előfizethetünk az appra, illetve egy rövid időre ingyenesen ki is próbálhatjuk azt. A gombok alatt azt is elolvashatjuk, hogy pontosan meddig tart a próbaidőszak, mit tud az app és mennyi az ára.

© TechCrunch

Ezzel egyfelől a fejlesztők is jól járnak, hiszen a felhasználók a próbaidőszak és a könnyebb fizetési metódus miatt könnyebben dönthetnek a vásárlás mellett, másfelől pedig a júzerek is pontosan tudhatják, miért adnak ki pénzt a kezükből, így kisebb eséllyel futhat bele az ember a Play áruház irányelveit kijátszani próbáló, pénzlehúzós alkalmazásokba.

Tapasztalatunk szerint Magyarországon egyelőre még nem jelent meg a plusz gomb a Play áruházban, de könnyen lehet, hogy hamarosan idehaza is találkozhatunk majd vele.

A mostani módosítás egyébként nem előzmény nélküli, áprilisban már odaszúrt egyet a Google az androidos csalóknak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.