[{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","shortLead":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","id":"20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9eaa7-7024-4384-b046-b9579f67e99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","timestamp":"2020. június. 17. 06:41","title":"Petíció indult a Lada európai kivonulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is látható ilyesmi.","shortLead":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is...","id":"20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f7fd0-234a-464c-a1c0-6b2c56c7413b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 16. 18:03","title":"Szokatlan jelenséget, zöld fényt észleltek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","shortLead":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","id":"20200618_civiltorveny_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a099a8-7022-4256-9192-1ea5a3efa215","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_civiltorveny_europai_birosag","timestamp":"2020. június. 18. 10:07","title":"Európai Bíróság: jogellenes a magyar civiltörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","shortLead":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","id":"20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6fc38-e12e-4b56-a997-8881a3d3981c","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","timestamp":"2020. június. 18. 05:22","title":"Megint sárlavina árasztotta el a síneket Nagymaros és Zebegény között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","shortLead":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","id":"20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dada7a-e2e5-4b37-a73f-2bdd0a7d57c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","timestamp":"2020. június. 17. 06:00","title":"Csak a magyar netezők negyede szerint kedvesek és segítőkészek a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","shortLead":"50 ezer forint helyszíni bírság és sok pakolás várt a sofőrre. ","id":"20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97cacd29-b7a3-4ffc-a35e-ff5d5c6ea86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb19155b-1fdc-4d25-8552-44dab8b190b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_4150_kilo_tulsullyal_kaptak_el_egy_furgon_az_M0son","timestamp":"2020. június. 17. 14:06","title":"Több mint 4 tonnányi túlsúllyal kaptak el egy furgont az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","shortLead":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","id":"20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abfc3e7-81ae-4718-a21c-ce08f1129de1","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Vasalódeszkáról osztották a bizonyítványt az egyik gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]