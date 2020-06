Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","shortLead":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","id":"20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e24b6-249e-4b87-b78a-208e04f50b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","timestamp":"2020. június. 18. 19:08","title":"Megszülte majd a bokorba dobta gyermekét egy nő Tarnaméránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak...","id":"20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f02be-000c-4ebe-9a8e-c46c087243e0","keywords":null,"link":"/360/20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2020. június. 18. 08:00","title":"Radar360: Észak-Korea mozgósít, a maszkviselés marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb70b7c4-efed-4d9d-baa7-5ec1f24a9eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar családok életében központi szerepet játszik a televízió, a Nielsen adatai szerint naponta több mint 4 órát töltenek a képernyők előtt. A Samsung a legfrissebb hazai kutatásában arra volt kíváncsi, mennyire tudatosan figyelnek televíziózás közben a magyarok.","shortLead":"A magyar családok életében központi szerepet játszik a televízió, a Nielsen adatai szerint naponta több mint 4 órát...","id":"20200618_samsung_televizio_szem_egeszsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb70b7c4-efed-4d9d-baa7-5ec1f24a9eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278afd7-a88b-4101-8cef-5adda3426173","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_samsung_televizio_szem_egeszsege","timestamp":"2020. június. 18. 07:03","title":"A Samsung megkérdezte, a magyarok válaszoltak: ki figyel a szemére tévéválasztáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett belőle.","shortLead":"Mike Pompeo szerint John Bolton hazugságokat terjeszt, és egyszerre szomorú és veszélyes is, hogy mostanra áruló lett...","id":"20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3da0936-8109-4aa7-b3a5-f8c50112a834","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_john_bolton_mike_pompeo_donald_trump_konyv_arulas","timestamp":"2020. június. 19. 06:56","title":"Mindennek elmondta Trump volt főtanácsadóját a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t próbálta beállítani álhírgyárnak, de kiderült, ezt egy manipulált videóval tett meg.","shortLead":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t...","id":"20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed75454-65fd-46a5-9a0e-b3d351496d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","timestamp":"2020. június. 19. 09:33","title":"\"Manipulált médiatartalom\" – újabb hazugságon kapta a Twitter Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc61037-110a-44d4-8a16-48d88e71003d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivitelezés a kínai Great Wall autógyártóval kooperációban történne.","shortLead":"A kivitelezés a kínai Great Wall autógyártóval kooperációban történne.","id":"20200618_BMW_X1es_szeru_elektromos_szabadidoautot_tervez_a_Mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc61037-110a-44d4-8a16-48d88e71003d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562224e5-736a-4cc1-b466-9f90a8054f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_BMW_X1es_szeru_elektromos_szabadidoautot_tervez_a_Mini","timestamp":"2020. június. 18. 17:37","title":"BMW X1-szerű elektromos szabadidő-autót tervez a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","shortLead":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","id":"20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470eed6-c545-4a2a-8379-da4cdbc66af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 18. 07:52","title":"Uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók állami támogatású bérrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]