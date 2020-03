Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","shortLead":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","id":"20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea744a3-48da-45cb-a519-18e966bb82a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. március. 04. 13:15","title":"Nem fél a koronavírustól a Lego, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet miatt. A senkiföldjén még mindig több ezren táboroznak, és a feszült helyzetben egyre több az erőszak. Brüsszel ugyan hangsúlyozta, hogy nem enged a zsarolásnak, de ha nem akar egy újabb válságot, akkor kénytelen lesz egyezkedni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, akit a szíriai helyzet is szorongat. ","shortLead":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet...","id":"20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447ab2d-0c71-4b02-806a-c67943ee6f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Pénzzel és diplomáciával még meg lehet állítani a következő menekülthullámot, a kérdés csak az, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"Kukaj Zsuzsanna","category":"elet","description":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben turisztikai ügynökségek tüntettek Rómában, hogy a kormány tegyen valamit a tömegpszichózis ellen. Az országban a járvány szempontjából a következő napok lesznek döntőek. A cikk szerzője Rómában dolgozik.","shortLead":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben...","id":"20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc7d77-f840-4332-b267-17c2612dc666","keywords":null,"link":"/elet/20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","timestamp":"2020. március. 03. 14:10","title":"Az olasz kormány az egyik legismertebb celebet vetette be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliustól a Vodafone 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is: ha az anya veszi igénybe a szülési szabadságot, akkor az apa részére, ha az apa veszi igénybe a szülési szabadságot, akkor az anya részére. ","shortLead":"Júliustól a Vodafone 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is...","id":"20200305_16_hetes_fizetett_szulesi_szabadsagot_biztosit_az_apaknak_is_a_Vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79831116-4191-4ca0-8f13-5571f927d2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_16_hetes_fizetett_szulesi_szabadsagot_biztosit_az_apaknak_is_a_Vodafone","timestamp":"2020. március. 05. 11:47","title":"16 hetes fizetett szülési szabadságot biztosít az apáknak is a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...","id":"20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b362c203-d0dd-49ba-b23e-1c5e08c6bca7","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","timestamp":"2020. március. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és a vallás, az oktatás és a szociális szempontok úgy közepesen érdeklik, az egészségügy és a környezetvédelem meg nagyjából semennyire sem.","shortLead":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és...","id":"20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334a554-a5b2-4614-b937-2334bed79c3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 05. 06:30","title":"A Fidesz-állam kevesebbet költött sportra, de így is lazán Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi változatban.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi...","id":"20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a9de3-4bcb-4064-bba6-9db19a8718ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","timestamp":"2020. március. 04. 07:59","title":"Zöld rendszámos sportoló: itt a hibrid Skoda Octavia RS iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]