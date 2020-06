Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","shortLead":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","id":"20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9320d-07b1-47a5-924e-05f511281ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","timestamp":"2020. június. 20. 21:15","title":"Különös repülő objektumot figyeltek meg Japánban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","shortLead":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","id":"20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3cbbf-3aaa-4a3d-a6b3-28d5c6ac704d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","timestamp":"2020. június. 21. 15:40","title":"Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","shortLead":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","id":"20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e111-9664-40da-a9e4-69fd71f860a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 12:04","title":"Csak súlyos koronavírusos betegeknél alkalmazzák a vérplazma-terápiát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli a szakszervezet.\r

","shortLead":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli...","id":"20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4977f5-5602-4342-bc77-ba754895114a","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","timestamp":"2020. június. 22. 09:28","title":"Meztelen fotókkal üzentek a kormánynak, hogy nem kaptak megfelelő munkaruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","shortLead":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","id":"20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18abd410-bed2-47e7-88fe-5a6f35b57328","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","timestamp":"2020. június. 22. 16:20","title":"Itt a világ első soha véget nem érő videoklipje, bárki bekerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","shortLead":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","id":"20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212587f-8433-4a27-950c-01c29d12ee04","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","timestamp":"2020. június. 21. 12:39","title":"Mégis terrortámadásnak tekintik a nagy-britanniai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]