[{"available":true,"c_guid":"dbb9f9c2-4bc7-4a77-bf5c-7ad68e3400e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ADHD kezelésére alkalmassá nyilvánították a mókás EndeavorRX nevű videojátékot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az ADHD kezelésére alkalmassá nyilvánították a mókás EndeavorRX nevű videojátékot az Egyesült Államokban.","id":"20200620_videojatek_orvossag_gyogyszer_adhd_endeavorrx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb9f9c2-4bc7-4a77-bf5c-7ad68e3400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e902-b48d-42dd-a74e-4fcdf161e898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_videojatek_orvossag_gyogyszer_adhd_endeavorrx","timestamp":"2020. június. 20. 11:03","title":"Itt az első videojáték, amit orvosságként írnak fel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","shortLead":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","id":"20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23be62c-361c-4479-a99f-c0fa04f0b1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","timestamp":"2020. június. 20. 20:45","title":"Korrupció? A magyar fiatalok már nem olyan elnézőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","shortLead":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","id":"20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0c0df-ba22-4af0-834b-4a630b00efe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","timestamp":"2020. június. 21. 08:43","title":"Tűzoltók mentettek meg egy szajkófiókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben - véli a szakszervezet.\r

","shortLead":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben - véli...","id":"20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4977f5-5602-4342-bc77-ba754895114a","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","timestamp":"2020. június. 22. 09:28","title":"Meztelen fotókkal üzentek a kormánynak, hogy nem kaptak megfelelő munkaruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","shortLead":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","id":"20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4506b4c-37a0-4cbc-86b7-acf692651b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","timestamp":"2020. június. 21. 18:35","title":"38 fokos hőséget mértek a Föld egyik leghidegebb pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]