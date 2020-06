Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két centiméteres – közölték kedden japán paleontológusok.","shortLead":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két...","id":"20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac82c1-0517-412f-b747-a4192640869f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","timestamp":"2020. június. 23. 15:23","title":"110 millió éves dinoszaurusztojást találtak, de ennél is különlegesebb a mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","shortLead":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","id":"20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54040d3-b8d3-48c2-b7f5-a3cbf02b7359","keywords":null,"link":"/elet/20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","timestamp":"2020. június. 22. 21:23","title":"Egy siófoki hajléktalan közel egymillió forintot kapott egy ismeretlentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják megszerezni a német városok körül található kiskerteket, hogy újabb nagy tömböket hozzanak létre. A koronavírus-járvány azonban csak megerősítette az ellenállókat: ezek az apró oázisok nemcsak a kikapcsolódást szolgálják, de szerepük van a környezet védelmében is.","shortLead":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják...","id":"20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b1c49-a9c5-4cba-8e19-84ebf5f21787","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","timestamp":"2020. június. 22. 16:30","title":"Ahol németek ezrei leltek menedékre a járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","shortLead":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","id":"20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5a3b32-adb3-474b-8a61-fcfedfc4d37a","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","timestamp":"2020. június. 22. 13:53","title":"Több százan erőszakkal próbáltak meg kitörni a karanténból a németországi Göttingenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus elleni vakcinára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus...","id":"20200623_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2528e4-3b8d-48ae-bc75-ac61a1765ea5","keywords":null,"link":"/360/20200623_Radar360","timestamp":"2020. június. 23. 08:00","title":"Radar360: Sokan leéghetnek – átvitt értelemben és szó szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket is érintik az intézkedések.","shortLead":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket...","id":"20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe40e99-6606-479e-8a12-c88d66a503f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 22. 09:19","title":"Néhány napig korlátozottan lesznek elérhetőek a Takarékbank szolgáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","shortLead":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","id":"20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ab0409-65f7-4b18-abd8-7459e5eed1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","timestamp":"2020. június. 22. 07:19","title":"Javulnak a gazdaság kilátásai, optimistábban látják pénzügyi helyzetüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]