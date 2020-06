Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","shortLead":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","id":"20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7315a-50ab-4bd4-a2e7-19bd463f3830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. június. 27. 13:25","title":"A magyarok 39 százaléka havi 250-350 ezer forinttal már boldog lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","shortLead":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","id":"20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca1fd6-eedc-4279-b271-84d8c5fe2e40","keywords":null,"link":"/elet/20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 26. 17:38","title":"Szaharai homokfelhő érte el az Egyesült Államokat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat második részben három további érdekes párost mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2016729b-973b-4256-aa7c-49c004965f0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","timestamp":"2020. június. 26. 19:15","title":"„A kutyák olyanok, mint az emberek, csak jobbak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező szerelvény.","shortLead":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező...","id":"20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d17b68-e6ca-4836-8eab-fe1487e0ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","timestamp":"2020. június. 26. 11:05","title":"Így mentették ki a metró alá esett utast a tűzoltók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi helyzetnek és motivációnak milyen szerepe van a kormánypárt támogatásában.","shortLead":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi...","id":"20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262e64b-2439-45aa-afce-15ff4a7c1908","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","timestamp":"2020. június. 26. 11:33","title":"Minél szegényebb valaki, annál valószínűbb, hogy fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal felturbózott, szénsavas víz.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal...","id":"20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad2f1fd-79ce-4de6-bfe9-bd8bcd545c23","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","timestamp":"2020. június. 27. 12:46","title":"Alkoholos italt dobna piacra Amerikában a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple visszatérhet a szokásos őszi menetrendjéhez.","shortLead":"A Wedbush elemzőcég információi szerint a beszállítók a tervezettnél korábban kapták össze magukat, így az Apple...","id":"20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff9d178-a57e-4cc2-a5be-ef7a3e7b2269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_apple_iphone_12_erkezese_wedbush_elemzes","timestamp":"2020. június. 26. 13:03","title":"Nagyot hajráztak a beszállítók, az iPhone 12 mégis időben kerülhet a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]