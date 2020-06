Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem törlik őket. ","shortLead":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem...","id":"20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab1e-6324-4e3b-b41f-b30b4870f5df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","timestamp":"2020. június. 27. 09:15","title":"Komoly bajban Zuckerberg: a Coca-Cola és az Unilever is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha megszakítja a telepítést.","shortLead":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha...","id":"20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c6361b-4aae-40ac-9874-9d7fa2c3f5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","timestamp":"2020. június. 27. 20:33","title":"Úgy tűnik, sajátosan áll az adatkezeléshez a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár számára ott ér véget a jogállam, ha az ellenzéknek nincs valós esélye arra, hogy hatalomra kerüljön. Ezt Angela Merkel abban a hosszú interjúban fejtette ki, amelyet hat vezető európai lapnak.","shortLead":"A német kancellár számára ott ér véget a jogállam, ha az ellenzéknek nincs valós esélye arra, hogy hatalomra kerüljön...","id":"20200627_Merkel_meghuzta_Orban_szamara_a_demokracia_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1394d6-4690-44b9-9ad9-bd40e8ad530b","keywords":null,"link":"/360/20200627_Merkel_meghuzta_Orban_szamara_a_demokracia_hatarait","timestamp":"2020. június. 27. 08:45","title":"Merkel meghúzta Orbánéknak a demokrácia határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahol túl sok PCR-tesztet végeznek, ott vizsgálat lesz az országos tiszti főorvos iránymutatása szerint.","shortLead":"Ahol túl sok PCR-tesztet végeznek, ott vizsgálat lesz az országos tiszti főorvos iránymutatása szerint.","id":"20200626_muller_cecilia_kevesebb_pcr_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906598a-9caf-43a9-9cd7-52ddf431e166","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_muller_cecilia_kevesebb_pcr_teszt","timestamp":"2020. június. 26. 15:52","title":"Népszava: Müller Cecília a koronavírus-tesztelés visszafogására ösztönözni a kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni, hogy lehet másképp is kormányozni, mint Orbán Viktor. Azért vannak biztató példák.","shortLead":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni...","id":"202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9d6b1-a95f-4ae4-9eb0-7b6daf441257","keywords":null,"link":"/360/202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","timestamp":"2020. június. 27. 08:30","title":"A kormányzati fojtás mellett nehéz saját arcélt építeni, de nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást követett el.","shortLead":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást...","id":"20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f616c201-af30-4e07-be6c-3285e3506a4a","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","timestamp":"2020. június. 28. 10:24","title":"Húszmillió dollár kártérítésre perelte be Justin Bieber az őt zaklatással vádló nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]