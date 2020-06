Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","shortLead":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","id":"20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdf765f-169c-4e81-9535-8aaa679f6ca3","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:43","title":"Szikora Róbert: Orbán Viktor úr számomra egy kiváló magyar ember és egy politikusi géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második fordulója után a lengyel elnök, vagy kénytelen meghajolni a szavazópolgárok akarata előtt és átengedni helyét a liberális, felvilágosult varsói polgármesternek.","shortLead":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második...","id":"20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1b622-107b-4e83-8990-ddd696c015a1","keywords":null,"link":"/360/20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Az orbáni úttól félti Lengyelországot a világsajtó, de jöhet a liberális fordulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőr ki tudott úszni.","shortLead":"A sofőr ki tudott úszni.","id":"20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89365a6-1af4-4076-bad9-ddc3ba8b009c","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2020. június. 29. 20:05","title":"A Dunába süllyedt egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vascső és kötél segítségével mentették ki.","shortLead":"Vascső és kötél segítségével mentették ki.","id":"20200628_duna_folyo_lancid_rendor_eletmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc965c-806e-4603-be5f-20b2a91849ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_duna_folyo_lancid_rendor_eletmentes","timestamp":"2020. június. 28. 16:40","title":"A Dunában sodródó embert mentettek ki a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]