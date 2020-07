Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis Magyarországon.","shortLead":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis...","id":"20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0e514c-c7fd-4986-8115-1b60873e6a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","timestamp":"2020. július. 01. 15:29","title":"Alaposan megújult az Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen forró az acélgyár környékén, ugyanis a szakszervezetek szerint burkolt leépítések is zajlanak a cégnél. A vállalat egyelőre hallgat. ","shortLead":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen...","id":"20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0712ce79-1390-4e59-a9c1-4bf7085893c9","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. június. 30. 11:00","title":"Áll a bál a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora reggel még a keleti határnál lehetnek zivatarok, napközben már sehol.","shortLead":"Kora reggel még a keleti határnál lehetnek zivatarok, napközben már sehol.","id":"20200630_vihar_idojaras_zivatar_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b56697-996b-4342-a127-64d44865a1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_vihar_idojaras_zivatar_omsz","timestamp":"2020. június. 30. 05:19","title":"Keleten esősen indul a reggel, utána két napra elfelejthetjük a viharokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt a legendás komikus.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt...","id":"20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e50f03-f271-4fe3-ada9-e38b40202c12","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","timestamp":"2020. június. 30. 20:11","title":"Elhunyt Carl Reiner színész, rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem kevesebb demokrácia, sem kevesebb Európa.","shortLead":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem...","id":"20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869daa66-cc77-42aa-af08-f5f3d57a5b79","keywords":null,"link":"/360/20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Néppárti vezető: Tárgyalni kell Orbánnal, de a demokratikus alapelvek nem vita tárgyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","shortLead":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","id":"20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab28ac9-e6c3-494d-815e-5e5e62cf9b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","timestamp":"2020. június. 30. 10:31","title":"Hét gyanúsítottat hallgattak ki a Debrecen–Paks-meccs utáni balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","id":"20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a6290-aac6-4dc9-acbb-0a8f8dbcfc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"Naponta akár 100 ezren is megfertőződhetnek koronavírussal az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely kickstarteres kampányában már előrendelhető.","shortLead":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely...","id":"20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d6e578-2042-44e5-8dda-49b98bb58e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","timestamp":"2020. június. 30. 12:03","title":"Hőkamera, 6600 mAh-s akku, megerősített oldalak – strapabíró telefonra gyűjtik az előrendeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]