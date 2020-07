Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","shortLead":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","id":"20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa85726-c353-409e-a851-848b675873f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","timestamp":"2020. június. 30. 22:27","title":"Tűz ütött ki egy lakóházban a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","shortLead":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","id":"20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8a5065-ad9a-481a-9ed1-7127ec27135f","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","timestamp":"2020. június. 29. 19:50","title":"Kivásárolta üzlettársát Mészáros Lőrinc az egyik vasútépítő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","shortLead":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","id":"20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969ff68-b0c9-490d-baa8-8bbefddfb51c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","timestamp":"2020. június. 30. 16:01","title":"Csupán tíz darab készül a Mercedes-Maybach Grand Editionből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Donald Trump elnöksége alatt most először hozott nagy súlyú, abortusszal kapcsolatos döntést az amerikai legfelsőbb...","id":"20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047444ca-6a4e-4337-abea-d890042fb1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200629_abortusz_louisiana_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 29. 17:32","title":"Az abortusz korlátozása ellen ítélt az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","shortLead":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","id":"20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fc7f71-417e-4e65-b0f3-b71de00f2eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2020. június. 30. 17:55","title":"22 szülő perelt azért, hogy óvodában maradhasson a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]