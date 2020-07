Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez – mondja ki a pénzügyminiszter kedd este közzétett rendelete.","shortLead":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez –...","id":"20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba38cdda-611a-4f02-b04d-8a6e168496ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","timestamp":"2020. július. 01. 09:05","title":"Újra meghosszabbítják a bankkártya-leolvasó készülékek támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európában a második legnagyobb, az Európai Unióban a legnagyobb növekedést mérték Magyarországon a boltok forgalmában.","shortLead":"Európában a második legnagyobb, az Európai Unióban a legnagyobb növekedést mérték Magyarországon a boltok forgalmában.","id":"20200630_felvasarlas_boltok_kereskedelem_nielsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816feab-93f6-4110-9ff1-fc44705251c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_felvasarlas_boltok_kereskedelem_nielsen","timestamp":"2020. június. 30. 12:14","title":"Európai szinten is kiemelkedő volt a magyar felvásárlási láz a járvány elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f330bdfd-166c-44fb-807b-d7481a180774","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi szövetségese, Ahmet Davutoglu alapította Isztambuli Városi Egyetem tíz évet élt meg.","shortLead":"A korábbi szövetségese, Ahmet Davutoglu alapította Isztambuli Városi Egyetem tíz évet élt meg.","id":"20200630_erdogan_Orban_torok_baratja_nem_eluldozi_hanem_bezaratja_a_neki_nem_tetszo_egyetemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f330bdfd-166c-44fb-807b-d7481a180774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a45effd-9a1d-41cc-a169-5ce146cb79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_erdogan_Orban_torok_baratja_nem_eluldozi_hanem_bezaratja_a_neki_nem_tetszo_egyetemet","timestamp":"2020. június. 30. 21:20","title":"Orbán török barátja nem elüldözi, hanem bezárja a neki nem tetsző egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. 